Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Inizio di settimana caratterizzato dal bel tempo ma con temperature e tassi di umidità decisamente più gradevoli rispetto ai giorni scorsi. Instabilità in aumento lungo la dorsale appenninica nella giornata di martedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola il tempo è migliorato rispetto al fine settimana e le temperature sono diminuite anche sulle regioni centrali dove, nelle prossime ore, il clima sarà decisamente più gradevole rispetto ai giorni scorsi e le temperature risulteranno in linea con le medie stagionali anche se, a partire da mercoledì, torneranno nuovamente ad aumentare a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espanderà verso la nostra penisola – Nella giornata di martedì, tuttavia, impulsi di aria fresca in quota provenienti dalla Francia tenderanno ad attraversare la nostra penisola, favorendo un nuovo aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica e, localmente sul settore adriatico, dove non si escludono addensamenti, rovesci e possibili temporali, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tra mercoledì e giovedì tornerà molto probabilmente il tempo stabile con temperature in aumento ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale cedimento dell’alta pressione soprattutto in quota a partire da venerdì e nel corso del fine settimana e, di conseguenza, con tutta probabilità, tornerà a manifestarsi l’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica con formazioni temporalesche anche di moderata intensità, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. : vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in miglioramento in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di martedì è previsto un nuovo aumento dell’instabilità pomeridiana, specie sulle zone interne e montuose con addensamenti e possibili rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata –

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org