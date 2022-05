Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Instabilità in graduale aumento sulle regioni centro-meridionali e sulla Sardegna a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica proveniente dalle Baleari

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Il promontorio di alta pressione che da giorni interessa gran parte delle nostre regioni centro-meridionali tenderà ulteriormente ad attenuarsi a causa dell’avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulle Baleari, in spostamento verso la Sardegna – L’avvicinamento della perturbazione favorirà la risalita di masse d’aria calda, umida ed instabile verso la Sardegna e, dalle prossime ore, anche sulle nostre regioni centrali, portando nuovamente anche la sabbia in sospensione in quota e corpi nuvolosi che daranno luogo ad annuvolamenti con occasionali precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella seconda metà della giornata, inoltre, aumenterà la probabilità di assistere allo sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica, specie su Abruzzo e Molise, in spostamento verso il settore adriatico e i fenomeni potranno risultare localmente di moderata intensità. Anche nella giornata di venerdì sono attesi temporali sulle zone interne delle nostre regioni centrali, in spostamento verso il settore adriatico, localmente di moderata o forte intensità e, nel corso del fine settimana, assisteremo anche ad un generale calo delle temperature, in particolare nella giornata di domenica –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti consistenti associati a precipitazioni sparse, miste a sabbia, inizialmente più probabili sulla Marsica e nell’Aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio-sera saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore adriatico: non si escludono fenomeni di moderata intensità. L’instabilità si manifesterà anche nella giornata di venerdì, specie nel pomeriggio-sera, su gran parte delle nostre regioni centrali.

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

