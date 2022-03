Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La giornata di giovedì sarà caratterizzata da annuvolamenti che annunceranno un graduale peggioramento a partire da venerdì e nel corso del fine settimana. Torna il freddo da sabato

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di corpi nuvolosi, provenienti dalla Francia e dall’Europa centrale, che determinano annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni, tuttavia senza fenomeni di rilievo sulle regioni centrali – precisa il comunicato. Masse d’aria umida di origine atlantica raggiungono, infatti, la Sardegna e le regioni tirreniche, mentre masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centrale tenderanno ad estendersi gradualmente verso la nostra penisola, favorendo la formazione di un minimo depressionario sulle regioni settentrionali a partire dalla giornata di venerdì, in estensione verso le regioni meridionali nella giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Lo spostamento del minimo depressionario sulle regioni meridionali determinerà un nuovo richiamo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che provocheranno un nuovo calo delle temperature e un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci diffusi e nevicate fino a quote molto basse nel corso del fine settimana –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che, tuttavia, non produrranno fenomeni di rilievo – Nel tardo pomeriggio-sera, tuttavia, saranno possibili addensamenti consistenti sulla Marsica e sull’Alto Sangro con possibili precipitazioni sparse, anche a carattere nevoso, specie sulle zone montuose – si apprende dalla nota stampa. Un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto soprattutto nella seconda metà della giornata di venerdì, con nubi in aumento e precipitazioni in intensificazione, nevose fino a quote collinari.

Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o meridionali.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

