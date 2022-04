Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La giornata di martedì sarà caratterizzata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato, in attesa dell’arrivo di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale nella giornata di mercoledì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri anche se, soprattutto sulle regioni meridionali, sono ancora presenti annuvolamenti (nubi medio-alte e stratificate con polvere/sabbia africana in sospensione) in lento spostamento verso levante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Annuvolamenti che precedono l’arrivo di una perturbazione proveniente dalla penisola iberica che, nella giornata di mercoledì, si spingerà verso la Sardegna e verso la nostra penisola, interessando gran parte delle nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione verso le restanti zone entro il pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Sono attese precipitazioni miste a sabbia, tuttavia nella giornata di giovedì assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche e ad una graduale attenuazione della sabbia in sospensione in quota – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, il possibile transito di una veloce perturbazione (preceduta da un rinforzo dei venti di Libeccio) nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti sulle zone interne e montuose, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Cielo poco nuvoloso anche nelle prime ore della giornata di mercoledì, ma dal pomeriggio è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata con precipitazioni in intensificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile al mattino; nel pomeriggio si disporranno dai quadranti sud-orientali e rinforzeranno, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell'Associazione AbruzzoMeteo