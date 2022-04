Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La giornata di venerdì sarà caratterizzata da tempo stabile ma con annuvolamenti in graduale attenuazione entro la serata-nottata. Da domani sera masse d’aria fredda raggiungeranno le regioni centro-meridionali e determineranno un generale aumento dell’instabilità

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola è ancora interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile ma risulta marginalmente influenzata dalla presenza di una perturbazione, posizionata tra l’Algeria e la Tunisia, che provoca la risalita di corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) provenienti dalle regioni nord-africane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle prossime ore annuvolamenti interesseranno anche le nostre regioni centrali ma non produrranno fenomeni, tuttavia entro la serata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità su tutte le nostre regioni, in attesa dell’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa settentrionale che, complice il rafforzamento di un promontorio di alta pressione sulla Scandinavia, scivoleranno verso le nostre regioni centro-meridionali adriatiche a partire dal pomeriggio-sera di sabato, provocando un generale calo delle temperature, venti in rinforzo e instabilità in aumento con annuvolamenti e possibili rovesci, nevosi sui rilievi – Nel fine settimana di Pasqua e nella giornata di Lunedì dell’Angelo le condizioni meteorologiche saranno ancora influenzate dall’arrivo di masse d’aria fredda che determineranno condizioni di spiccata variabilità, con annuvolamenti alternati a schiarite con possibili rovesci, più probabili a ridosso dei rilievi e sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che, tuttavia, non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Non si escludono foschie/nebbie lungo i litorali, specie nella prima parte della giornata, mentre dal pomeriggio-sera la nuvolosità tenderà progressivamente ad attenuarsi, in attesa dell’arrivo di masse d’aria fredda dal pomeriggio-sera di sabato, che determineranno un calo delle temperature, venti in rinforzo, annuvolamenti e rovesci sparsi su gran parte del territorio regionale – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi durante le ore centrali della giornata, specie lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

