Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La persistenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana continuerà a favorire temperature molto elevate soprattutto al centro-nord ma non mancheranno episodi di instabilità sui rilievi alpini ed appenninici

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, da diverse settimane ormai, continua a favorire condizioni di tempo stabile con temperature ben al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Deboli infiltrazioni di aria umida di origine atlantica raggiungeranno l’arco alpino, mentre deboli infiltrazioni di aria fresca in quota provenienti dai vicini Balcani si estenderanno verso le nostre regioni centro-meridionali e provocheranno un graduale aumento dell’instabilità sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera, con elevata probabilità di addensamenti e temporali, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. A partire da domenica, inoltre, l’alta pressione subirà un graduale cedimento soprattutto alle quote superiori e, di conseguenza, masse d’aria umida di origine atlantica raggiungeranno la nostra penisola e porteranno allo sviluppo di temporali pomeridiani sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera, anche nei primi giorni della prossima settimana – viene evidenziato sul sito web. Si tratta, ovviamente, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al primo mattino sull’Alto Sangro e sul vicino Molise, in temporanea attenuazione in mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e possibilità di temporali, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro e, occasionalmente, nell’Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata – Instabilità pomeridiana in ulteriore aumento nel pomeriggio di sabato, specie sulle zone interne e montuose –

Temperature: Stazionarie o in ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

