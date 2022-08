Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana favorirà un nuovo aumento delle temperature soprattutto al centro-nord. Deboli condizioni di instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola la pressione è in aumento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire dalle prossime ore, si espanderà nuovamente verso le regioni centro-settentrionali, favorendo un progressivo aumento delle temperature e dei tassi di umidità anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Residue condizioni di instabilità si manifesteranno, tuttavia, lungo la dorsale appenninica, in particolare sull’Appennino centro-meridionale dove, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio potranno formarsi addensamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata – Nei prossimi giorni, inoltre, la persistenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana determinerà un progressivo ed ulteriore aumento delle temperature e dei tassi di umidità anche se, alla base dei dati attuali, a partire da venerdì tornerà a manifestarsi l’instabilità pomeridiana sui rilievi appenninici e sull’arco alpino: vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino sull’Alto Sangro in temporanea attenuazione nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio sono attesi addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con possibili rovesci, anche a carattere temporaleschi, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e verso l’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nel corso della giornata di giovedì, tuttavia è previsto un ulteriore aumento delle temperature, specie nei valori massimi.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org