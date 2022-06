Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale favorirà la risalita di aria calda, corpi nuvolosi, sabbia in sospensione verso la nostra penisola

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che determina condizioni di tempo stabile e temperature in aumento ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti e come spesso accade con le rimonte dell’anticiclone di matrice nord africana, nubi medio-alte e stratificate con sabbia in sospensione in quota si estenderanno verso la nostra penisola nelle prossime ore e nei prossimi giorni, favorendo annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali e possibili occasionali precipitazioni (miste a sabbia). Nei prossimi giorni, inoltre, assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature, specie sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle nostre regioni centro-meridionali con valori che si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali almeno fino a lunedì, mentre successivamente potremmo assistere ad un graduale cedimento dell’alta pressione che, se confermato, porterà ad una nuova fase con tempo instabile, specie al centro-nord, e e temperature in graduale diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, tuttavia nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale: si tratterà di nubi medio-alte e stratificate con polvere/sabbia africana in sospensione in quota – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono occasionali precipitazioni (miste a sabbia) a carattere sparso, specie nella seconda metà della giornata, in particolare nel pomeriggio-sera – Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata dalla presenza di annuvolamenti alternati a schiarite e da sabbia in sospensione in quota – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

