Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre all’insegna di una nuova intensa ondata di caldo attesa soprattutto al centro-sud, con temperature che potranno superare i +40°C anche sulle nostre regioni centrali. Forti temporali al nord tra domani e mercoledì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana, in ulteriore espansione verso le nostre regioni centro-meridionali a partire dalle prossime ore: di conseguenza masse d’aria molto calda di origine africana risaliranno verso la nostra penisola e determineranno un ulteriore deciso aumento delle temperature, con valori che supereranno agevolmente i +40°C al meridione e sulle nostre regioni centrali – Una veloce perturbazione di origine atlantica raggiungerà le nostre regioni settentrionali tra domani e mercoledì e provocherà la formazione di temporali di notevole intensità sulle zone alpine e sulla Pianura Padana con rischio molto elevato di grandinate e tornado – riporta testualmente l’articolo online. I fenomeni di instabilità potranno manifestarsi, occasionalmente, anche sulle regioni centrali, specie sulle Marche, tuttavia il transito della perturbazione favorirà un probabile rinforzo dei venti di Libeccio che, sulle nostre regioni centrali, determinerà un brusco aumento delle temperature sul versante adriatico a causa del Garbino che porterà le temperature a superare i +38°C/+40°C localmente in riva al mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In assenza di Garbino lungo le coste delle nostre regioni i valori risulteranno meno elevati rispetto alle restanti zone ma con tassi di umidità alle stelle e conseguente caldo afoso – Da mercoledì le temperature torneranno a diminuire ma si manterranno ancora al disopra delle medie stagionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie nel pomeriggio-sera – Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto nel corso della giornata di martedì. Temperature in generale aumento a partire dalle prossime ore e nel corso della giornata di martedì con punte massime che, localmente, potranno raggiungere i +38°C/+40°C, specie sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, sulla Valle Peligna, Val Pescara e Val di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Valori meno elevati lungo le aree costiere dove, tuttavia, i tassi di umidità saranno particolarmente elevati – precisa il comunicato. Nubi in aumento nella giornata di martedì con probabile Garbino nel pomeriggio-sera e in nottata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: In generale aumento, con valori che si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose – Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

