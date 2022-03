Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre ancora con l’instabilità presente su gran parte delle nostre regioni centrali, in ulteriore intensificazione nella giornata di martedì a causa dell’arrivo di un nuovo nucleo freddo dai Balcani

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dall’arrivo di masse d’aria fredda dai vicini Balcani che mantengono attive condizioni di variabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali adriatiche con annuvolamenti alternati a schiarite e a possibili precipitazioni sparse, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti un nuovo impulso di aria fredda, proveniente dall’Europa orientale, tenderà ad estendersi nuovamente verso il medio-basso versante adriatico, provocando un nuovo aumento dell’instabilità soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, dove sono attesi annuvolamenti, possibili rovesci e nevicate fino a quote molto basse a causa della nuova diminuzione delle temperature prevista da stasera – viene evidenziato sul sito web. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dal pomeriggio di mercoledì e da metà settimana, tuttavia alla base dei dati attuali non si tratterà di un miglioramento deciso e duraturo: vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti inizialmente più consistenti sulle zone montuose, nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro, con possibilità di rovesci, a prevalente carattere nevoso – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad intensificarsi anche sul versante adriatico e saranno possibili precipitazioni sparse, nevose anche a quote collinari (intorno ai 300-400 metri ma localmente anche a quote più basse). Dal pomeriggio la nuvolosità tenderà temporaneamente ad attenuarsi con probabili ampie schiarite, tuttavia in serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di martedì la nuvolosità tornerà ad intensificarsi soprattutto sul settore orientale e costiero, dove sono attesi rovesci, nevosi fino a quote molto basse con probabili episodi nevosi fin verso le aree pianeggiati, ma si tratterà di precipitazioni a carattere sparso lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, mentre i fenomeni saranno più frequenti sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, sulla Valle Peligna, sull’Alto Sangro e, localmente, nell’Aquilano, dove risulteranno a prevalente carattere nevoso – Tempo in miglioramento da mercoledì.

Temperature: Stazionarie ma con una nuova diminuzione attesa da stasera e nel corso della giornata di martedì.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

