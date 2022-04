Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con il transito di corpi nuvolosi che favoriranno annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni e anticiperanno l’arrivo di una perturbazione tra mercoledì e giovedì. Torna la sabbia in sospensione

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola risulta interessata dal transito di corpi nuvolosi, legati alla presenza di una perturbazione in azione sulla penisola iberica e sulle regioni nord-africane, che determinano annuvolamenti su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulla Sardegna; si tratta di nubi medio-alte e stratificate con polvere/sabbia in sospensione in quota che, nelle prossime ore, torneranno ad espandersi verso le nostre regioni centro-meridionali – precisa la nota online. La perturbazione in azione sulla penisola iberica e sulle regioni nord-africane tenderà, inoltre, ad estendersi verso la nostra penisola tra mercoledì e giovedì, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico – recita il testo pubblicato online. Successivamente, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se, nel fine settimana, non si esclude il transito di una veloce perturbazione di origine atlantica: si tratta, tuttavia, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, mentre addensamenti consistenti saranno possibili durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie in prossimità dei rilievi, dove non si escludono precipitazioni sparse, in attenuazione in serata e in nottata – Nella mattinata di martedì non si escludono annuvolamenti sul settore adriatico con possibili foschie/nebbie, specie sulle zone collinari e costiere, in attenuazione durante le ore centrali della giornata –

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento –

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali, con possibili rinforzi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio –

Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org