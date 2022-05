Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: La settimana si apre con residue condizioni di instabilità attese soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì. Da mercoledì torna l’alta pressione che favorirà anche un generale aumento delle temperature

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola risulta ancora interessata da masse d’aria fresca di origine atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito la formazione di forti temporali sulle Marche e sul Molise, con annuvolamenti e rovesci sparsi anche in Abruzzo; nelle prossime ore non cambierà di molto la situazione meteorologica in quanto masse d’aria fresca di origine atlantica continueranno ad attraversare le regioni centro-settentrionali, mantenendo attive condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto nella seconda metà della giornata, in particolare sulle Marche, marginalmente sulla nostra regione, con possibilità di addensamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche in attenuazione in serata e in nottata – Anche nella giornata di martedì, pur con l’instabilità in ulteriore attenuazione, non mancheranno annuvolamenti e occasionali rovesci pomeridiani soprattutto sulle zone montuose delle Marche, occasionalmente anche in Abruzzo, mentre la tendenza successiva evidenzia un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore, determinerà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche e un generale aumento delle temperature su gran parte della nostra penisola almeno fino a venerdì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Teramano, nel Pescarese e sull’Alto Aquilano (non si escludono occasionali rovesci al mattino), tuttavia nel corso della giornata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sui rilievi con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. I fenomeni saranno più probabili sulle zone montuose e nel Teramano, tuttavia non si escludono occasionali temporali anche sulle restanti zone, in graduale miglioramento in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: Occidentali o sud-occidentali sulla Marsica e nell’Aquilano, orientali o sud-orientali altrove, con possibili rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

