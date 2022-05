Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in attenuazione rispetto ai giorni scorsi favorirà un graduale aumento dell’instabilità pomeridiana sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola è presente un promontorio di alta pressione che, rispetto ai giorni scorsi, tenderà ulteriormente ad attenuarsi soprattutto in quota, favorendo il transito di masse d’aria umida di origine atlantica che, nelle prossime ore, favoriranno lo sviluppo di addensamenti e di temporali sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie nel pomeriggio-sera, con fenomeni che potranno estendersi anche verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anche la giornata di martedì sarà caratterizzata da probabili temporali pomeridiani che potrebbero estendersi nuovamente verso il settore adriatico, mentre da mercoledì la situazione tenderà a cambiare e i temporali si estenderanno verso le zone interne di Abruzzo, Molise e verso il vicino Lazio – Successivamente, alla base dei dati attuali, un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana si estenderà dapprima verso le regioni settentrionali e, da venerdì, anche verso le regioni centro-meridionali, favorendo un ulteriore aumento delle temperature e valori che si porteranno nuovamente ben al disopra delle medie stagionali.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci temporaleschi, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di martedì con prevalenza di bel tempo al mattino e possibili temporali pomeridiani sui rilievi, in estensione verso le zone pedecollinari del Teramano, del Pescarese e del Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ben al disopra delle medie stagionali.

Venti: Deboli dai quadranti orientali, specie lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org