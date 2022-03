Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione in graduale attenuazione favorirà l’arrivo di corpi nuvolosi (e sabbia in sospensione in quota) su gran parte delle nostre regioni. Possibili deboli precipitazioni venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

L’area di alta pressione che in questi ultimi giorni ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, tenderà ulteriormente ad attenuarsi e, di conseguenza, una vasta circolazione depressionaria posizionata sulla penisola iberica, tenderà gradualmente a spostarsi verso l’Algeria e verso la Tunisia, determinando l’arrivo di corpi nuvolosi anche sulla nostra penisola e il ritorno della sabbia in sospensione in quota – Nelle prossime ore saranno presenti annuvolamenti diffusi su gran parte delle nostre regioni, tuttavia nella giornata di venerdì saranno possibili anche occasionali precipitazioni a carattere sparso, miste a sabbia, anche su Marche, Abruzzo e Molise, in particolare sul settore adriatico e sulle zone pedecollinari – precisa il comunicato. Nella giornata di sabato assisteremo ad una temporanea attenuazione della nuvolosità anche sulle regioni centrali con probabili schiarite, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale raggiungeranno le nostre regioni adriatiche daranno luogo ad un graduale aumento dell’instabilità e un nuovo generale calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, miste a polvere/sabbia africana in sospensione in quota – viene evidenziato sul sito web. Non si escludono addensamenti consistenti sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, occasionalmente associati a deboli precipitazioni, miste a sabbia, specie sui rilievi – precisa la nota online. Nella giornata di venerdì aumenterà la probabilità di precipitazioni su gran parte del versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Venti: Deboli orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org