Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: L’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica favorirà un ulteriore aumento dell’instabilità al nord e su parte delle regioni centrali: atteso generale calo delle temperature tra mercoledì e giovedì con probabile fase di maltempo anche sulle nostre regioni

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Le nostre regioni centro-meridionali continuano ad essere, in parte, protette da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire dalle prossime ore, tenderà ulteriormente ad attenuarsi, favorendo l’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica verso le nostre regioni settentrionali e, marginalmente, verso il centro Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Di conseguenza nelle prossime ore è previsto un deciso aumento dell’instabilità al nord, sulla Romagna, sulle Marche e, localmente, anche sull’Abruzzo e sul Molise con possibili temporali a carattere sparso (più probabili sulle Marche), localmente di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e da occasionali grandinate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Successivamente, tra mercoledì e giovedì, un nucleo di aria fresca di origine atlantica si estenderà verso le nostre regioni centro-settentrionali e darà luogo ad una probabile fase di maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche con annuvolamenti, rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, accompagnati da venti settentrionali in rinforzo e temperature in generale e sensibile diminuzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il maltempo si estenderà verso le regioni meridionali tra giovedì e venerdì, in particolare sul settore adriatico, portando rovesci diffusi, temporali anche di forte intensità e il caldo intenso verrà sostituito da un clima decisamente più fresco e ventilato – riporta testualmente l’articolo online.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in mattinata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – Nel pomeriggio, ma soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata, saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi e, localmente sul settore adriatico, con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili nel Teramano, tuttavia localmente i fenomeni temporaleschi potranno manifestarsi anche nel Pescarese e nel Chietino – aggiunge testualmente l’articolo online. Pur trattandosi di fenomeni a carattere sparso, difficili da prevedere nel dettaglio, non si escludono temporali di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento e da occasionali grandinate, attenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In serata, inoltre, non si escludono forti raffiche di vento lungo le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella seconda metà della giornata di mercoledì il maltempo si manifesterà anche sulla nostra regione, specie nel tardo pomeriggio-sera e in nottata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: In ulteriore lieve diminuzione, specie nei valori minimi, tuttavia da domani sera è prevista una generale e sensibile diminuzione anche sulla nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Deboli orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In serata non si escludono forti raffiche di vento lungo le aree costiere, specie in caso di temporali.

Mare: Inizialmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento dalla seconda metà della giornata – si legge sul sito web ufficiale.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 04, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org