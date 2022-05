Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: L’instabilità si manifesterà anche nella giornata odierna, in particolare nel pomeriggio-sera. Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso tra giovedì e venerdì

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità a causa della presenza di masse d’aria umida in quota che, nelle prossime ore, determineranno la formazione di addensamenti lungo la dorsale appenninica con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, mentre una perturbazione di matrice afro-mediterranea, attualmente posizionata sul Mediterraneo occidentale, si estenderà verso l’Italia e provocherà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni, con precipitazioni diffuse, inizialmente più probabili sulle Marche e sulla nostra regione, tuttavia tra giovedì sera e venerdì i fenomeni, localmente di moderata intensità, interesseranno gran parte delle nostre regioni e l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nel fine settimana –

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili foschie o banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità, ad iniziare dalle zone montuose, con rovesci e possibili temporali, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – Nevicate sui rilievi al disopra dei 1800-2000 metri – Non si escludono precipitazioni in sconfinamento verso le aree costiere nel tardo pomeriggio, tuttavia la nuvolosità tenderà ad attenuarsi in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nella seconda metà della giornata di giovedì.

Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con possibili rinforzi lungo le aree costiere e collinari, specie nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 04, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org