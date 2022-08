Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: L’instabilità tornerà a manifestarsi anche nelle prossime ore, specie sulle zone appenniniche del centro-sud e da venerdì sera atteso un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dall’arrivo di masse d’aria fresca in quota che mantengono attive condizioni di instabilità soprattutto nel pomeriggio-sera, in particolare lungo la dorsale appenninica e sull’arco alpino – recita il testo pubblicato online. Nelle prossime ore i temporali torneranno a manifestarsi sull’Appennino centro-meridionale, interessando marginalmente anche le nostre regioni centrali, in particolare le zone interne di Abruzzo e Molise, con fenomeni in graduale attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Ma come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un nucleo di aria fresca, proveniente dall’Europa orientale, si estenderà gradualmente verso la nostra penisola tra venerdì sera e la giornata di sabato e favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in generale diminuzione, con rovesci e temporali che si manifesteranno anche sulle nostre regioni, risultando localmente di forte intensità. Una residua instabilità sarà ancora presente nella prima parte della giornata di domenica, mentre successivamente è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche che, alla base dei dati attuali, dovrebbe proseguire nella giornata di Ferragosto, specie al centro-sud. A seguire, se non ci saranno sostanziali variazioni, potrebbe tornare il caldo intenso su gran parte delle nostre regioni: vedremo – recita il testo pubblicato online.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti in mattinata ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio torneranno a formarsi addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, specie sulla Marsica e sull’Alto Sangro con rovesci e possibilità di temporali, occasionalmente anche nell’Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni altrove – recita la nota online sul portale web ufficiale. Poche novità nella prima parte della giornata di venerdì, tuttavia dalla serata-nottata è previsto un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle vicine Marche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org