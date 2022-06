Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Maltempo in mattinata con rovesci diffusi e forti venti settentrionali, in graduale miglioramento nel pomeriggio-sera ad iniziare dalle Marche, in estensione verso l’Abruzzo e il Molise entro la tarda serata-nottata

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni meridionali ed ha determinato il richiamo di masse d’aria fresca verso il settore adriatico dove, da stanotte, sono in atto rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco accompagnati da raffiche di vento – Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad interessare le nostre regioni centrali, in particolare il settore centro-orientale e costiero, con rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco e forti venti settentrionali che determineranno mareggiate lungo le coste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal pomeriggio-sera la situazione meteorologica tenderà gradualmente a migliorare ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise, con nuvolosità e venti in graduale attenuazione; il miglioramento proseguirà nel fine settimana a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in graduale aumento, anche se non si registreranno, almeno per il momento, valori elevati come accaduto la settimana scorsa – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci diffusi, più frequenti ed intensi sul settore adriatico e sulle zone pedecollinari, accompagnati da forti raffiche di vento e possibili temporali – Dal pomeriggio è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con nuvolosità e fenomeni in graduale attenuazione ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Il miglioramento proseguirà nella giornata di sabato con schiarite via via sempre più ampie e venti in ulteriore attenuazione – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: In ulteriore diminuzione e valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Da domani torneranno progressivamente ad aumentare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Molto mosso o agitato con probabili mareggiate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

