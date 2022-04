Previsioni AbruzzoMeteo: Previsioni AbruzzoMeteo: Nelle prossime ore sono attese residue condizioni di instabilità, in miglioramento nel corso della giornata. Venti di Libeccio in intensificazione dal pomeriggio-sera e temperature in aumento, mentre domenica transiterà una veloce perturbazione atlantica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola è interessata dal transito di una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che, nella giornata di ieri, ha attraversato gran parte delle regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, dove non sono mancati rovesci (misti a sabbia) e nevicate sui rilievi – precisa la nota online. A partire dalle prossime ore la perturbazione si sposterà molto velocemente verso levante, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle zone interne di Marche e Abruzzo, in estensione verso le restanti regioni entro il pomeriggio, con ampie schiarite ma con venti occidentali o sud-occidentali in progressiva intensificazione: come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire dalle prossime ore, le nostre regioni centro-settentrionali saranno interessate da un flusso di correnti occidentali che determineranno un generale rinforzo dei venti, temperature in generale aumento (anche sensibile sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise) e annuvolamenti ma senza fenomeni rilevanti – aggiunge la nota pubblicata. Una veloce perturbazione di origine nord-atlantica si avvicinerà alla nostra penisola nel fine settimana e, molto probabilmente, determinerà un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche tra la serata-nottata di sabato e le prime ore della mattinata di domenica, specie sulle regioni adriatiche, dove sono attesi venti in rinforzo e in rotazione dai quadranti settentrionali, rovesci, manifestazioni temporalesche, temperature in calo e nevicate in calo fino a quote relativamente basse – si apprende dalla nota stampa.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili residue precipitazioni sulle zone montuose e sul settore adriatico, in graduale attenuazione nel corso della giornata – Schiarite via via sempre più ampie sono attese ad iniziare dall’Alto Aquilano e dal Teramano, in estensione verso le restanti zone dalla tarda mattinate ed entro il pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nubi medio-alte e stratificate torneranno, tuttavia, ad interessare la nostra regione in serata e in nottata, accompagnate da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) con forti raffiche, specie sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Sabato sarà una giornata ventosa con annuvolamenti ma con temperature in generale aumento, anche sensibile sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Stazionarie al mattino, in generale aumento dal pomeriggio-sera e nel corso della giornata di sabato – recita il testo pubblicato online.

Venti: Inizialmente deboli dai quadranti settentrionali ma dal pomeriggio-sera tenderanno a disporsi dai quadranti sud-occidentali, rinforzando – Forti raffiche sono attese sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

