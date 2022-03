Previsioni AbruzzoMeteo: Prosegue il tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti provocati dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica e masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo risulta stabile ma rispetto alla giornata di ieri, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, annuvolamenti hanno raggiunto gran parte delle nostre regioni, provocati dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica e da infiltrazioni di aria fredda provenienti dai vicini Balcani – precisa il comunicato. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore e, probabilmente, per gran parte del fine settimana: proseguirà il tempo stabile su gran parte delle nostre regioni centrali, mentre un sistema nuvoloso di origine atlantica attraverserà le nostre isole maggiori e potrà favorire annuvolamenti ma senza fenomeni sulle restanti regioni, mentre masse d’aria fredda continueranno a giungere dai vicini Balcani e manterranno le temperature al disotto delle medie stagionali, provocando anche la formazione di annuvolamenti sulle regioni adriatiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da domenica è attesa la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, se confermata, determinerà una fase di tempo stabile ma soprattutto sulle regioni adriatiche, mentre annuvolamenti continueranno ad essere presenti sulle regioni tirreniche, con probabili precipitazioni sulla Sardegna – viene evidenziato sul sito web.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti sul settore orientale e lungo la fascia costiera, mentre nel corso della giornata nubi medio-alte e stratificate e locali velature tenderanno ad interessare la Marsica, l’Aquilano e le zone montuose ma senza fenomeni di rilievo – Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e, localmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Poche novità nel corso della giornata di sabato –

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disotto delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Gelate diffuse sulle zone interne della nostra regione durante le ore serali, notturne e al primo mattino –

Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali.

Mare: Poco mosso o localmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

