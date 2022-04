Previsioni AbruzzoMeteo: Prosegue il tempo stabile ma si avvicinano corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale e dalle regioni nord africane che, da stasera, si estenderanno verso la nostra penisola

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo risulta ancora caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica e, di conseguenza, nelle prossime ore continuerà a splendere il sole, specie al centro-sud, tuttavia come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, diretta principalmente verso le regioni nord africane, favorirà l’arrivo di corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) anche verso le nostre regioni a partire da stasera – viene evidenziato sul sito web. Annuvolamenti sono attesi dal pomeriggio-sera e nelle giornate di mercoledì e giovedì, specie al centro-sud, ma non si prevedono fenomeni di rilievo e la situazione meteorologica non cambierà di molto almeno fino alla giornata di venerdì. Successivamente, alla base dei dati attuali, l’espansione di un promontorio di alta pressione verso la Scandinavia, favorirà la discesa di masse d’aria fredda verso l’Europa orientale e verso la nostra penisola, determinando un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio nel fine settimana, con temperature in generale diminuzione e instabilità in aumento anche sulle nostre regioni centrali: nei prossimi aggiornamenti avremo maggiori dettagli relativi a questa tendenza – viene evidenziato sul sito web.

- Pubblicità -

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre dal pomeriggio è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni ma che continueranno a favorire annuvolamenti anche nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi e, da stanotte, anche nei valori minimi.

Venti: Generalmente deboli al mattino, in temporaneo rinforzo dai quadranti sud-orientali nel pomeriggio, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

