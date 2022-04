Previsioni AbruzzoMeteo: Proseguirà il bel tempo nelle prossime ore ma dal pomeriggio di domenica è atteso un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola risulta ancora interessata da condizioni di tempo stabile, soleggiato sulle regioni centrali ma con residui annuvolamenti al meridione, mentre sulle regioni settentrionali la pressione è in diminuzione a causa dell’avvicinamento di corpi nuvolosi e di masse d’aria fresca provenienti dalle Isole Britanniche che, entro la serata-nottata, si estenderanno verso le regioni settentrionali favorendo un graduale aumento dell’instabilità. Nel pomeriggio-sera di domenica l’instabilità tenderà ad intensificarsi anche sulle nostre regioni centrali con addensamenti consistenti, ad iniziare dalle zone interne e montuose, associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore adriatico di Marche e Abruzzo, in nottata anche sul Molise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella giornata di lunedì continueranno a manifestarsi condizioni di instabilità con elevata probabilità di temporali pomeridiani ad iniziare dalle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, in estensione verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio-sera ma in attenuazione in nottata – Da monitorare, inoltre, una possibile nuova fase instabile dalla metà della prossima settimana: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, in miglioramento in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Dalle prime ore della mattinata di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dal Teramano, in estensione verso le restanti zone, mentre nel pomeriggio-sera aumenterà la probabilità di addensamenti consistenti ad iniziare dai rilievi, associati a rovesci, anche a carattere temporalesco che, dalle zone montuose, si estenderanno verso il settore adriatico e risulteranno più probabili nel Teramano, localmente nel Pescarese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata –

