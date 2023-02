Previsioni AbruzzoMeteo: Residua instabilità in mattinata con rovesci di neve fino a bassa quota ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche da stasera e nella giornata di venerdì

- Advertisement -

La nostra penisola è interessata da un’intenso vortice depressionario posizionato sulla Sicilia che, nelle prossime ore, darà luogo ad un’intensa fase di maltempo sulla Sicilia orientale e sud-orientale con forti venti e precipitazioni diffuse ed intense – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La presenza e la persistenza del vortice depressionario sulle estreme regioni meridionali continuerà a favorire, inoltre, un afflusso di correnti fredde provenienti dai vicini Balcani che, nelle prossime ore, daranno luogo ancora ad addensamenti e rovesci nevosi fino a quote molto basse, specie sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio-sera e nel corso della giornata di venerdì, ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise entro il pomeriggio di venerdì. Da domani, inoltre, le temperature torneranno gradualmente ad aumentare grazie anche all’avvicinamento di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, garantirà condizioni di tempo stabile nelle giornate di venerdì, sabato e nella prima parte della giornata di domenica, mentre nel pomeriggio-sera di domenica saranno possibili annuvolamenti sul medio-basso versante adriatico, ma non si prevedono, al momento, fenomeni di rilievo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto sulle zone montuose, pedecollinari e costiere, dove saranno ancora possibili rovesci sparsi, localmente di moderata intensità, nevosi fino a quote molto basse (100-200 metri), occasionalmente anche in pianura, generalmente miste a pioggia lungo le coste ma non si escludono nevicate anche lungo le coste, specie a carattere granulare (graupeln, neve tonda). Parzialmente nuvoloso o nuvoloso nell’Aquilano e sulla Valle Peligna con possibili deboli nevicate a carattere sparso, poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica ma non si escludono annuvolamenti nel pomeriggio con occasionali nevicate – si apprende dalla nota stampa. Dal tardo pomeriggio e in serata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone in nottata e nel corso della giornata di venerdì. Gelate diffuse, attenzione, soprattutto tra venerdì e sabato – recita il testo pubblicato online.

Temperature: In graduale aumento a partire dal pomeriggio-sera –

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

