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venerdì, Luglio 24, 2026
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Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità al mattino, tempo in miglioramento nel pomeriggio-sera e temperature in ulteriore diminuzione. Sabato con il bel tempo ma domenica si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica

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Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dall’Europa centrale che, nella serata di ieri, hanno favorito un deciso aumento dell’instabilità con rovesci e temporali anche di moderata intensità sulle Marche, sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia – si apprende dal portale web ufficiale. Nel corso delle prossime ore saranno ancora possibili fenomeni di instabilità sul versante adriatico con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche sparse, in estensione dalle zone costiere verso le zone collinari, interne e montuose, mentre dal pomeriggio assisteremo ad un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche con nuvolosità e fenomeni in progressiva attenuazione ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il basso adriatico entro il pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. L’ingresso di masse d’aria fresca favorirà un ulteriore calo delle temperature nelle prossime ore ma i valori sono destinati nuovamente ad aumentare nel fine settimana anche se, alla base dei dati attuali, una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le regioni settentrionali e, dal pomeriggio, anche le nostre regioni centrali, ad iniziare dal settore tirrenico e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con probabili nuovi fenomeni di instabilità ma ancora da confermare in quanto la tendenza risulta ancora piuttosto incerta – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici propendono, inoltre, verso una nuova probabile rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che si espanderà sul Mediterraneo occidentale, sull’Europa centro-occidentale e sulla nostra penisola nel corso della prossima settimana, con un conseguente nuovo deciso aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con annuvolamenti consistenti sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera dove, al mattino, saranno possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone collinari, pedemontane e sulle zone montuose nel corso della mattinata – viene evidenziato sul sito web. Annuvolamenti consistenti potrebbero riguardare anche le zone interne con possibili occasionali precipitazioni, più probabili nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio con schiarite via via sempre più ampie – si apprende dalla nota stampa. Il miglioramento proseguirà, poi, nella giornata di sabato quando avremo condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e possibili annuvolamenti sui rilievi appenninici nel pomeriggio ma senza fenomeni rilevanti.Temperature: In ulteriore diminuzione nelle prossime ore – Da domani è previsto un nuovo graduale aumento – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel corso della giornata, specie lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa. Possibili forti raffiche durante i temporali.Mare: Poco mosso o localmente mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 04, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

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