mercoledì, Settembre 3, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità al meridione nelle prossime ore. Tempo in ulteriore miglioramento al centro-nord ma con temperature in calo, specie nei valori minimi

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato, specie al centro-nord, mentre residue condizioni di instabilità si manifesteranno nelle prossime ore sulle estreme regioni meridionali ma tenderanno ad attenuarsi entro il pomeriggio-sera – Nelle prossime ore è prevista anche una graduale diminuzione delle temperature che si estenderà anche sulle nostre regioni centrali, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali – precisa il comunicato. Nei prossimi giorni proseguirà il tempo stabile anche se non mancheranno annuvolamenti (velature) e addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, tuttavia la coda di una perturbazione in transito sull’Europa centrale potrebbe raggiungere l’arco alpino e le regioni settentrionali tra giovedì e venerdì e potrebbe dar luogo a fenomeni di instabilità, in attenuazione nel fine settimana a causa della possibile rimonta di un promontorio di alta pressione che determinerà anche un nuovo aumento delle temperature, specie al centro-sud. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, dove non si escludono occasionali precipitazioni sparse, perlopiù localizzate sui rilievi, ma in miglioramento entro il tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nella giornata di giovedì.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi sull’Adriatico centrale lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

