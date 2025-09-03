Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità al meridione nelle prossime ore. Tempo in ulteriore miglioramento al centro-nord ma con temperature in calo, specie nei valori minimi

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato, specie al centro-nord, mentre residue condizioni di instabilità si manifesteranno nelle prossime ore sulle estreme regioni meridionali ma tenderanno ad attenuarsi entro il pomeriggio-sera – Nelle prossime ore è prevista anche una graduale diminuzione delle temperature che si estenderà anche sulle nostre regioni centrali, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino, con valori che torneranno in linea con le medie stagionali – precisa il comunicato. Nei prossimi giorni proseguirà il tempo stabile anche se non mancheranno annuvolamenti (velature) e addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, tuttavia la coda di una perturbazione in transito sull’Europa centrale potrebbe raggiungere l’arco alpino e le regioni settentrionali tra giovedì e venerdì e potrebbe dar luogo a fenomeni di instabilità, in attenuazione nel fine settimana a causa della possibile rimonta di un promontorio di alta pressione che determinerà anche un nuovo aumento delle temperature, specie al centro-sud. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili velature nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, dove non si escludono occasionali precipitazioni sparse, perlopiù localizzate sui rilievi, ma in miglioramento entro il tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nella giornata di giovedì.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi sull’Adriatico centrale lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

