Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità al meridione (persisterà in Sicilia), tempo in miglioramento al centro-nord con temperature in progressivo aumento. Caldo in intensificazione nei prossimi giorni

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento soprattutto al centro-nord, mentre le regioni meridionali continueranno a fare in conti con l’instabilità che riguarderà la Puglia, la Calabria, la Basilicata e, soprattutto la Sicilia, dove anche nei prossimi giorni sono attesi rovesci e temporali, mentre al centro-nord è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale (anticiclone africano) che si estenderà sull’Europa occidentale, sul Mediterraneo occidentale e sulla nostra penisola, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature in progressivo aumento – L’instabilità continuerà, invece, a manifestarsi sulla Sicilia dove si isolerà una piccola goccia di aria fresca in quota che favorirà lo sviluppo di temporali sparsi, almeno fino a mercoledì. Tempo in miglioramento sulle nostre regioni centrali e temperature che torneranno a salire ma l’aumento più marcato si manifesterà soprattutto da metà settimana e riguarderà le regioni settentrionali, la Sardegna, le regioni tirreniche e le zone interne delle nostre regioni centrali, con valori che si porteranno nuovamente ben al disopra delle medie stagionali, mentre tassi di umidità elevati torneranno ad interessare le aree costiere con conseguente caldo afoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni: molto probabilmente questa nuova ondata di calore proseguirà almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, stando ai dati attuali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti sulle zone pedemontane e montuose e sulle zone interne, in attenuazione nel corso della mattinata, tuttavia nuovi addensamenti torneranno ad interessare le zone montuose, pedemontane e collinari ma non si prevedono fenomeni rilevanti e la nuvolosità tenderà ad attenuarsi entro la serata-nottata e nella giornata di martedì. Tassi di umidità molto elevati sulle zone costiere e sulle zone collinari prossime alla costa con possibile foschia durante le ore più fredde della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, specie sulle zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org