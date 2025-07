Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nel Chietino (Vastese) al mattino, addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici e temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento anche se masse d’aria fresca continueranno a raggiungere le nostre regioni adriatiche e a favorire lo sviluppo di addensamenti che, nelle prossime ore, potrebbero favorire locali fenomeni di instabilità sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia, in particolare sul versante adriatico nel corso della mattinata – Nel pomeriggio annuvolamenti si svilupperanno sulle aree interne e montuose e non si escludono precipitazioni sparse sui rilievi Marsicani, sull’Alto Sangro e sull’Alto Molise, mentre ampie schiarite si manifesteranno sul versante adriatico, pur con temperature che si manterranno al disotto delle medie stagionali ma con valori in graduale aumento, specie le massime – si apprende dalla nota stampa. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da tempo stabile ma con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica, mentre nei prossimi giorni si avvicinerà una debole perturbazione atlantica che raggiungerà il centro-nord nella giornata di domenica e, se confermata, favorirà un graduale aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, specie nel pomeriggio-sera, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno ma con nuvolosità in aumento sul versante adriatico, lungo la fascia costiera, specie nel Chietino (Vastese), dove non si escludono rovesci sparsi, in possibile estensione verso il Pescarese nel corso della mattinata ma in attenuazione entro la tarda mattinata/pomeriggio; nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, inoltre, addensamenti consistenti si manifesteranno lungo la dorsale appenninica, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, con possibilità di precipitazioni sparse, in miglioramento in serata e in nottata – Tempo stabile nella giornata di venerdì con possibili annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica e temperature in aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In aumento nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi sul versante adriatico, in particolare nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

