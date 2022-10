Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore al centro-sud e sul versante adriatico, tempo in miglioramento dalla serata e nella giornata di domenica con temperature in graduale aumento

- Advertisement -

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, si manifesteranno soprattutto sulle regioni centro-meridionali e sul versante adriatico, a causa dello spostamento di un’area di instabilità verso le regioni meridionali che, nelle prossime ore, interesserà anche le nostre regioni centrali, favorendo lo sviluppo di addensamenti e conseguenti rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sul settore adriatico, ma in attenuazione entro la serata e nel corso della nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche è infatti previsto dalla serata-nottata e nel corso della giornata di domenica, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo occidentale e sui nostri mari occidentali, con conseguente tempo stabile e temperature in progressivo aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. Anche nella giornata di domenica, tuttavia, non mancheranno annuvolamenti a causa del transito di veloci sistemi nuvolosi diretti principalmente verso i vicini Balcani e verso l’Europa orientale, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni sulle nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, una probabile generale rimonta di un promontorio di alta pressione nel corso della prossima settimana, con conseguente tempo stabile e temperature in graduale aumento: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con ampie schiarite al mattino sul versante adriatico, mentre annuvolamenti potranno interessare la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro con possibili precipitazioni sparse – Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, con rovesci sparsi e possibili manifestazioni temporalesche, in estensione verso il vicino Molise entro il tardo pomeriggio – Dal tardo pomeriggio-sera è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di domenica, quando avremo condizioni di tempo stabile con possibili annuvolamenti nel corso della giornata e temperature massime in graduale aumento –

Temperature: Stazionarie nelle prossime ore o in lieve calo sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. In graduale aumento nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali al mattino, specie lungo le aree costiere e sull’Adriatico centrale, occidentali sulle zone interne e montuose – Venti occidentali in rinforzo nel pomeriggio-sera, specie sulle zone interne e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org