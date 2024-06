Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore con annuvolamenti, rovesci e temporali a carattere sparso ma da giovedì tempo in generale miglioramento e temperature in aumento

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere influenzata dalla presenza di un nucleo di aria fresca di origine atlantica che, a partire dalle prossime ore, tenderà ulteriormente a spostarsi verso levante, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà soprattutto a partire dalla giornata di domani, giovedì, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che favorirà anche un nuovo generale aumento delle temperature e la risalita di polvere/sabbia in sospensione in quota almeno fino alla giornata di domenica – Nelle prossime ore, tuttavia, continueranno a manifestarsi condizioni di instabilità anche sulle nostre regioni centrali, con annuvolamenti, rovesci e possibilità di temporali, in sviluppo lungo la dorsale appenninica ma in estensione verso il settore adriatico, specie nella seconda metà della giornata, mentre dalla serata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella giornata di giovedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili precipitazioni sparse, specie nel Pescarese e nel Chietino, in temporanea attenuazione in mattinata ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, a partire dalla tarda mattinata, con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma con possibili sconfinamenti fin verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dalla serata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con un miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nel corso della giornata di giovedì.Temperature: Generalmente stazionarie ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento a partire da giovedì.Venti: Deboli occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi – precisa il comunicato. Non si escludono forti raffiche di vento durante i temporali.Mare: Poco mosso o localmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

