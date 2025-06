Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore e nel pomeriggio di giovedì ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di un nucleo di aria fresca proveniente dall’Europa centrale che, in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni meridionali dove, nelle prossime ore, favorirà episodi di instabilità con temporali localmente di moderata intensità. Nelle prossime ore, tuttavia, l’instabilità continuerà ad interessare anche le nostre regioni centrali, in particolare la nostra regione, il Molise e il Lazio, con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche che, al mattino, interesseranno il settore adriatico e le zone montuose, mentre nel pomeriggio i temporali si intensificheranno sulle zone interne della nostra regione, del Lazio e del Molise, risultando localmente di moderata intensità. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da domani, anche se non si escludono addensamenti consistenti e temporali sulla Marsica, sull’Alto Sangro, sull’Alto Molise, in estensione verso il vicino Lazio nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Il tempo migliorerà ulteriormente nelle giornate di venerdì e sabato, tuttavia nuove infiltrazioni di aria fresca provenienti dall’Europa centrale potranno favorire nuovi episodi di instabilità nel fine settimana, specie lungo la dorsale appenninica ma localmente anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel Pescarese, nel Chietino e sulla Valle Peligna, con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in particolare sulle zone collinari, pedemontane e montuose ma con possibili sconfinamenti verso le aree costiere – Nuvolosità e fenomeni tenderanno a raggiungere anche il Teramano nel corso della mattinata ma tenderanno gradualmente ad attenuarsi, mentre nel pomeriggio la nuvolosità si intensificherà nell’Aquilano, sulla Marsica e sull’Alto Sangro con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, anche di moderata intensità, in attenuazione in tarda serata-nottata – viene evidenziato sul sito web. Atteso miglioramento nella mattinata di giovedì, tuttavia nel pomeriggio saranno ancora possibili formazioni temporalesche sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, localmente anche nell’Aquilano, in attenuazione entro la tarda serata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Possibili forti raffiche durante i temporali.Mare: Poco mosso o localmente mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

