Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore ma dalla serata è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche e temperature in graduale aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da residue condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto sul versante adriatico nelle prossime ore, a causa della presenza di masse d’aria fresca in quota legate alla perturbazione atlantica che, nei giorni scorsi, ha raggiunto l’Italia ed ha favorito un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore saranno possibili annuvolamenti, inizialmente lungo la fascia costiera e collinare, mentre successivamente gli addensamenti e i possibili rovesci riguarderanno, nel pomeriggio, le aree alto collinari, interne e montuose – Da stasera-notte è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella giornata di giovedì, mentre nel fine settimana assisteremo ad un nuovo generale aumento delle temperature a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espanderà verso la nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti, al mattino, nel Chietino e sull’Alto Sangro, tuttavia nel corso della mattinata saranno possibili addensamenti consistenti sul settore adriatico, in particolare sulle zone collinari e costiere, dove non si escludono rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, più probabili nel Chietino (Vastese), occasionalmente anche nel Pescarese, in estensione nel corso del pomeriggio verso le zone pedemontane, montuose e sulle zone interne – Nel pomeriggio saranno possibili rovesci sparsi sulle zone montuose e sulle zone interne ma la situazione tenderà ulteriormente a migliorare entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

