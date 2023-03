Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore, specie su Abruzzo e Molise, in graduale miglioramento nel pomeriggio-sera. Torna il bel tempo domenica ma con possibili annuvolamenti dal pomeriggio

- Advertisement -

La nostra penisola continua ad essere interessata da residue condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, si manifesteranno soprattutto su Abruzzo, Molise, Puglia e sulle restanti regioni meridionali, a causa della presenza di una blanda circolazione depressionaria che, a partire dalle prossime ore, tenderà ulteriormente a spostarsi verso l’Albania e verso la Grecia, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle Marche, in estensione verso l’Abruzzo entro il pomeriggio e verso il Molise entro la serata-nottata, con schiarite via via sempre più ampie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella giornata di domenica tornerà a splendere il sole si tutte le nostre regioni centrali e le temperature massime subiranno un graduale aumento anche se, nel corso del pomeriggio, saranno possibili annuvolamenti ad iniziare dalle zone interne e montuose, ma non si prevedono fenomeni – Nei primi giorni della prossima settimana, infatti, le temperature subiranno un progressivo aumento a causa del transito di corpi nuvolosi di origine atlantica accompagnati da un rinforzo dei venti occidentali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci, localmente a carattere temporalesco, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, nevosi sui rilievi al disopra dei 1200 metri – precisa la nota online. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulla Marsica e sull’Alto Aquilano con ampie schiarite nel corso della mattinata, mentre annuvolamenti interesseranno la Valle Peligna con rovesci al mattino, in graduale miglioramento entro il pomeriggio – Annuvolamenti saranno presenti sull’Alto Sangro ma non si prevedono fenomeni rilevanti – precisa la nota online. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio le schiarite avanzeranno dal Teramano e dall’Alto Aquilano e si estenderanno verso le restanti zone entro la serata – si apprende dal portale web ufficiale. Torna il bel tempo nella giornata di domenica ma non si escludono foschie/nebbie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e, occasionalmente, nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – viene evidenziato sul sito web. Nubi in aumento dal pomeriggio di domenica ad iniziare dalle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa.

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori massimi in aumento nella giornata di domenica – viene evidenziato sul sito web.

Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con residui rinforzi lungo la fascia costiera e collinare –

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

