Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore su Abruzzo e Molise ma in attenuazione entro la serata. Atteso moderato peggioramento da mercoledì con temperature in sensibile diminuzione

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in miglioramento, tuttavia nelle prossime saranno ancora presenti condizioni di variabilità al centro-sud e sul versante adriatico, in graduale attenuazione entro la serata e nella giornata di martedì, ma si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa di un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche provocato dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che, tra mercoledì e giovedì, raggiungerà la nostra penisola e in particolare il versante adriatico, favorendo un deciso aumento dell’instabilità, venti di Grecale in rinforzo e temperature in sensibile diminuzione, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. Torneranno le piogge e i temporali ma con l’abbassamento delle temperature si manifesteranno nevicate sui nostri rilievi appenninici, intorno ai 1500 metri ma per avere un quadro preciso dovremo attendere i prossimi aggiornamenti – Verso la fine della settimana, inoltre, se la situazione verrà confermata, torneranno le correnti atlantiche che saranno sicuramente meno fredde ma che potrebbero portare un nuovo peggioramento nel fine settimana, vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti sul settore adriatico, in particolare lungo la fascia costiera, inizialmente nel Vastese, dove non si escludono rovesci sparsi alternati ad ampie schiarite – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della mattinata i annuvolamenti e occasionali precipitazioni potrebbero manifestarsi anche nel Teramano e nel Pescarese, in miglioramento nel corso della giornata, mentre dalla tarda mattinata e nel pomeriggio sono attesi annuvolamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, sulla Marsica, sull’Alto Sangro con possibili rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile nella giornata di martedì con ampie schiarite ma con nubi in aumento dalla serata – Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org