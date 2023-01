Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore sul settore adriatico, tempo in graduale ma temporaneo miglioramento dal pomeriggio. Forti venti e tempo in peggioramento da lunedì

- Advertisement -

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola è interessata dal transito di deboli sistemi nuvolosi di origine atlantica che, in queste ultime ore, hanno dato luogo ad annuvolamenti anche sulle nostre regioni ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. I sistemi nuvolosi in transito sono seguiti da masse d’aria più fredda che, nel corso delle prossime ore, potranno favorire lo sviluppo di addensamenti associati a precipitazioni sparse, specie sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, in miglioramento dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Come anticipato nei precedenti aggiornamenti si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di masse d’aria fredda di origine polare marittima che, a partire da lunedì, inizieranno ad interessare le nostre regioni centro-settentrionali e il settore tirrenico, favorendo un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche e venti di Libeccio in deciso rinforzo al centro-sud. Tornerà la neve al nord, sull’arco alpino e, nei prossimi giorni, anche in pianura, nevicate interesseranno anche i nostri rilievi appenninici, inizialmente soprattutto i rilievi esposti ad ovest: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso con gelate diffuse al mattino, specie nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sull’Alto Sangro – riporta testualmente l’articolo online. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore adriatico, specie lungo le aree costiere e sulle zone collinari prossime alla costa con possibili rovesci sparsi, più probabili nel Chietino, nel Vastese in particolare ma a carattere sparso le precipitazioni potrebbero interessare anche le restanti zone che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione, specie sul settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org