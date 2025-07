Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità nelle prossime ore sul versante adriatico con annuvolamenti, possibili rovesci e temperature in ulteriore diminuzione, specie al mattino. Ampie schiarite nel corso della giornata

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è radicalmente cambiata rispetto ai giorni scorsi a causa dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica accompagnate da masse d’aria fresca ed instabile che, in queste ultime ore, hanno raggiunto anche le nostre regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti, rovesci sparsi, anche temporaleschi sulle Marche, accompagnati da raffiche di vento che hanno interessato la nostra regione in serata-nottata, in particolare il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nelle prossime ore masse d’aria fresca ed instabile scivoleranno verso il medio-basso versante adriatico e favoriranno annuvolamenti, rovesci e possibili temporali, più probabili sulle Marche ma localmente anche sulla nostra regione, specie sul versante adriatico, dove venti dai quadranti settentrionali provocheranno anche un ulteriore calo delle temperature con valori che si porteranno temporaneamente al disotto delle medie stagionali – precisa la nota online. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite e tempo stabile che si manifesterà anche nella giornata di giovedì e venerdì con temperature in graduale aumento ma non si registreranno i valori elevati dei giorni scorsi, almeno fino alla fine della settimana, mentre un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche potrebbe interessare le nostre regioni centrali nella giornata di domenica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Chietino e a ridosso dei rilievi appenninici, tuttavia nel corso della mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con rovesci sparsi, più probabili nel Teramano, localmente nel Pescarese, occasionalmente a carattere temporalesco, accompagnati da un nuovo rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali – precisa la nota online. La nuvolosità si estenderà verso le zone montuose con possibili precipitazioni sparse ma in miglioramento nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio-sera, con ampie schiarite che si manifesteranno anche nella giornata di giovedì.Temperature: In ulteriore diminuzione, specie sul versante adriatico, con valori che si porteranno temporaneamente al disotto delle medie stagionali.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi nel corso della mattinata, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Non si escludono colpi di vento durante i possibili temporali.Mare: Mosso o molto mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

