Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità potranno manifestarsi nelle prossime ore ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da stasera e nel corso del fine settimana

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento anche se, nelle prossime ore, condizioni di instabilità continueranno a manifestarsi sull’Emilia-Romagna, sulle Marche, sulla nostra regione, sul Molise e sulla Puglia, dove non mancheranno annuvolamenti associati a rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco – recita il testo pubblicato online. Ma come anticipato nei precedenti aggiornamenti la situazione meteorologica tenderà a migliorare a partire dal pomeriggio-sera e, soprattutto, nel fine settimana, a causa della temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione che determinerà anche un graduale aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, il probabile arrivo di una nuova perturbazione atlantica tra lunedì e martedì che attraverserà anche le nostre regioni centrali, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche in particolare sui settori occidentali delle nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sulle zone collinari, interne e montuose, mentre annuvolamenti potranno interessare il Teramano e, soprattutto, il Vastese, dove non si escludono rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone collinari – aggiunge la nota pubblicata. Non si escludono annuvolamenti e rovesci sparsi sul versante adriatico nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone interne, pedemontane e montuose, dove non si escludono precipitazioni sparse, in miglioramento in serata e in nottata – Tempo in ulteriore miglioramento nel fine settimana – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

