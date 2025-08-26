Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità riguarderanno le aree appenniniche tra l’Abruzzo e il Molise ma mercoledì atteso temporaneo deciso miglioramento con temperature in aumento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida ed instabile di origine atlantica che, nelle prossime ore, favorirà lo sviluppo di addensamenti consistenti sui rilievi appenninici, in particolare sui rilievi della nostra regione e sulle zone interne del Molise, con elevata probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in miglioramento in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di mercoledì assisteremo ad una temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che favorirà un deciso miglioramento del tempo al centro-sud e un progressivo aumento delle temperature che proseguirà anche nella giornata di giovedì, mentre da venerdì è previsto un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica che, se confermata, porterà rovesci, temporali anche di forte intensità e un nuovo calo delle temperature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perturbazione sarà preceduta da un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un generale, sensibile ma temporaneo aumento delle temperature, specie sul versante adriatico, dove non si esclude il ritorno del Garbino, mentre nel fine settimana le temperature torneranno in linea con le medie stagionali ma con un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o nuvoloso ma con nuvolosità in graduale attenuazione nel corso della mattinata anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e possibili manifestazioni temporalesche, in estensione verso il vicino Molise ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. I fenomeni potrebbero interessare le aree interne della nostra regione e, localmente, le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Tempo stabile nella giornata di mercoledì.Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Possibili rinforzi del vento nelle aree interessate dai temporali.Mare: Generalmente poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

