Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità si manifesteranno nelle prossime ore sulle zone interne delle nostre regioni centro-meridionali ma nel fine settimana è previsto tempo stabile e temperature in aumento

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da condizioni di instabilità provocate dalla presenza di masse d’aria umida in quota e dal temporaneo cedimento dell’alta pressione in quota che, tuttavia, a partire da domani, tornerà ad espandersi nuovamente verso l’Italia, favorendo una progressiva attenuazione dell’instabilità e un nuovo graduale aumento delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nelle prossime ore, tuttavia, saranno ancora possibili formazioni temporalesche sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore occidentale della nostra regione e del vicino Molise, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con fenomeni in attenuazione in tarda serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Da domani l’instabilità tenderà gradualmente ad attenuarsi e il miglioramento proseguirà nel fine settimana, quando un promontorio di alta pressione di matrice nord africana tornerà ad espandersi verso la nostra penisola, favorendo anche un progressivo rialzo delle temperature su gran parte delle nostre regioni – precisa il comunicato. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, un nuovo possibile cedimento dell’alta pressione a partire da lunedì, con conseguente ingresso di correnti umide di origine atlantica che, se confermate, potrebbero favorire un nuovo aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali: vedremo – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino nel Teramano e nel Pescarese, in attenuazione entro il pomeriggio; molto bassa la probabilità di fenomeni ma da non escludere del tutto – riporta testualmente l’articolo online. Dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone montuose, sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il vicino Lazio, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto da domani e nel corso del fine settimana, con temperature che torneranno gradualmente a salire – si apprende dalla nota stampa. Caldo afoso lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In lieve graduale aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in temporaneo aumento dalla tarda mattinata e nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org