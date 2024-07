Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità sulle zone interne nelle prossime ore ma la tendenza è verso una generale attenuazione dell’instabilità e temperature in aumento, specie nei prossimi giorni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere marginalmente interessata dall’arrivo di infiltrazioni di aria fresca di origine atlantica in quota che, nella giornata di ieri, hanno favorito lo sviluppo di temporali a carattere sparso al nord e lungo la dorsale appenninica, tuttavia, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un promontorio di alta pressione di matrice nord africana tornerà ad espandersi verso l’Italia e favorirà una generale attenuazione dell’instabilità con temperature in progressivo aumento e valori che si porteranno nuovamente ben al disopra delle medie stagionali a partire dal fine settimana – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono cambiamenti nei prossimi giorni, alla base dei dati attuali l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e temperature piuttosto elevate almeno fino alla metà della prossima settimana, anche se non si escludono possibili temporali di calore lungo la dorsale appenninica nel corso del pomeriggio, specie nel fine settimana – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone montuose ma in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nel corso della giornata di venerdì: prevalenza di tempo stabile con temperature in ulteriore aumento, afa in intensificazione lungo le aree costiere e possibili annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. Afa in intensificazione lungo la fascia costiera – Venti: Deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi durante le ore centrali della giornata, specie sul settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

