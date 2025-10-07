- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Ottobre 7, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità tra la nostra regione e il vicino Molise nelle prossime ore ma stasera e nella giornata di mercoledì è atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla discesa di masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani, a causa della presenza di un minimo depressionario posizionato sulla Grecia ma in lento spostamento verso l’Europa orientale entro la giornata odierna – si apprende dal portale web ufficiale. Di conseguenza anche nelle prossime ore continueranno a manifestarsi episodi di instabilità tra la nostra regione e il vicino Molise con annuvolamenti, rovesci e possibili temporali, specie sul versante adriatico, ma la tendenza è verso un graduale ed ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da stasera e nel corso della giornata di mercoledì. Annuvolamenti potrebbero interessare anche le Marche e le restanti zone della nostra regione, specie nelle prossime ore, tuttavia da domani la nuvolosità tenderà progressivamente ad attenuarsi su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali – Nei prossimi giorni assisteremo alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione che si espanderà verso l’Europa centrale e favorirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra penisola, specie nel fine settimana, anche se condizioni di variabilità potrebbero manifestarsi sulla Sardegna tra giovedì e venerdì, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, al momento, probabili condizioni di tempo stabile anche nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Chietino, in particolare nel Vastese, dove sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone collinari del Chietino e, localmente, nel corso della mattinata, nel Pescarese, anche se la probabilità di fenomeni sarà più elevata nel Chietino – Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, specie sulle zone interne ma nel corso della giornata saranno possibili annuvolamenti anche sulle restanti zone ma senza precipitazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da stasera e, soprattutto, nel corso della giornata di mercoledì, anche nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: Generalmente stazionarie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e nel Vastese – Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso nel Vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 04, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

