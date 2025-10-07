Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di instabilità tra la nostra regione e il vicino Molise nelle prossime ore ma stasera e nella giornata di mercoledì è atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla discesa di masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani, a causa della presenza di un minimo depressionario posizionato sulla Grecia ma in lento spostamento verso l’Europa orientale entro la giornata odierna – si apprende dal portale web ufficiale. Di conseguenza anche nelle prossime ore continueranno a manifestarsi episodi di instabilità tra la nostra regione e il vicino Molise con annuvolamenti, rovesci e possibili temporali, specie sul versante adriatico, ma la tendenza è verso un graduale ed ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da stasera e nel corso della giornata di mercoledì. Annuvolamenti potrebbero interessare anche le Marche e le restanti zone della nostra regione, specie nelle prossime ore, tuttavia da domani la nuvolosità tenderà progressivamente ad attenuarsi su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali – Nei prossimi giorni assisteremo alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione che si espanderà verso l’Europa centrale e favorirà un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra penisola, specie nel fine settimana, anche se condizioni di variabilità potrebbero manifestarsi sulla Sardegna tra giovedì e venerdì, ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, al momento, probabili condizioni di tempo stabile anche nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Chietino, in particolare nel Vastese, dove sono attesi rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone collinari del Chietino e, localmente, nel corso della mattinata, nel Pescarese, anche se la probabilità di fenomeni sarà più elevata nel Chietino – Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, specie sulle zone interne ma nel corso della giornata saranno possibili annuvolamenti anche sulle restanti zone ma senza precipitazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da stasera e, soprattutto, nel corso della giornata di mercoledì, anche nel Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: Generalmente stazionarie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e nel Vastese – Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso nel Vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

