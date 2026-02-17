- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di variabilità sul versante adriatico al mattino ma la tendenza è verso un nuovo temporaneo miglioramento dal pomeriggio-sera. Una nuova perturbazione atlantica attesa tra giovedì e venerdì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dal transito di un veloce sistema nuvoloso di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha favorito precipitazioni sparse anche sul versante adriatico tra le Marche e la Puglia, con manifestazioni temporalesche sparse – Nelle prossime ore residue condizioni di instabilità riguarderanno ancora il settore adriatico, anche sulla nostra regione, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio-sera e il miglioramento proseguirà nella giornata di mercoledì ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà ancora una volta di una fase temporanea in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica prevista tra giovedì e venerdì, preceduta ed accompagnata da un rinforzo dei venti di Libeccio e probabile Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile nuovo deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche nel fine settimana grazie all’espansione di un promontorio di alta pressione che, se confermato, favorirà anche un generale aumento delle temperature su gran parte delle nostre regioni: vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Teramano, nel Pescarese e, soprattutto nel Chietino, con possibili residue precipitazioni sparse, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 1000-1200 metri – precisa il comunicato. Nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà dapprima sulle zone interne, sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, in estensione verso il settore adriatico entro il tardo pomeriggio-sera con schiarite via via sempre più ampie – Il miglioramento proseguirà nella giornata di mercoledì con prevalenza di tempo stabile e un cielo generalmente poco nuvoloso con possibili annuvolamenti.Temperature: In diminuzione, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Moderati di Maestrale con rinforzi nel Pescarese, nel Chietino e sulle zone montuose ma in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente molto mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

