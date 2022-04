Previsioni AbruzzoMeteo: Residue infiltrazioni di aria fredda dai Balcani favoriranno annuvolamenti anche sulle regioni centrali ma dal Mediterraneo occidentale si avvicina una nuova perturbazione attesa nelle giornate di giovedì e venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere influenzata da masse d’aria fredda presenti sui vicini Balcani e sull’Europa orientale che, marginalmente, si estendono verso le nostre regioni adriatiche centro-settentrionali, favorendo la formazione di addensamenti anche sulle regioni centrali, mentre dal Mediterraneo occidentale si avvicina una perturbazione atlantica, attesa nelle giornate di giovedì e venerdì, preceduta da correnti meridionali che riporteranno anche la sabbia in sospensione in quota verso la nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. La perturbazione in arrivo favorirà la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario che, dal Mediterraneo occidentale e dalla Sardegna, si estenderà verso il settore adriatico entro la giornata di giovedì, determinando un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti e rovesci diffusi gran parte delle nostre regioni, ad iniziare dal settore tirrenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista nel corso della giornata di sabato, in particolare sulle regioni centro-meridionali adriatiche anche se, tra domenica e lunedì, nuovi sistemi nuvolosi potrebbero nuovamente raggiungere le nostre regioni centro-settentrionali: vedremo – recita il testo pubblicato online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sul settore adriatico ma la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa, mentre sul settore occidentale sono attese schiarite (temporanee) nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti sulle zone interne e montuose dove, occasionalmente, potranno manifestarsi precipitazioni a carattere sparso; dalla tarda serata-nottata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone con possibili precipitazioni sparse, più probabili nelle prime ore della mattinata di giovedì, specie sull’Alto Aquilano e nel Teramano – Un ulteriore peggioramento è atteso dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli orientali o sud-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale.

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

