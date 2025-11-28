Previsioni AbruzzoMeteo: Residue precipitazioni al mattino, specie sui rilievi e sul versante adriatico, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio-sera e nella giornata di sabato

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un minimo depressionario, in spostamento dal Tirreno centrale verso le regioni meridionali, che determina condizioni di tempo instabile soprattutto al meridione ma, nelle prossime ore, continuerà a favorire la risalita di corpi nuvolosi verso l’Adriatico centrale e verso le nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Di conseguenza annuvolamenti consistenti interesseranno soprattutto il settore adriatico delle Marche, della nostra regione e del Molise, con precipitazioni al mattino, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 700-900 metri, mentre dal pomeriggio assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e, entro la serata, anche verso il Molise e verso la Puglia – Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel fine settimana, specie nella giornata di sabato con ampie schiarite su tutte le nostre regioni e tempo stabile, mentre nella giornata di domenica si avvicinerà un sistema nuvoloso di origine atlantica che, alla base dei dati attuali, non riguarderà direttamente le nostre regioni centrali ma favorirà un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni nord-occidentali, sulla Sardegna e, localmente, sulle regioni tirreniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse ma più frequenti sul versante adriatico, in particolare nel Chietino, nevose sui rilievi al disopra dei 700-900 metri, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata assisteremo ad una graduale attenuazione dei fenomeni ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso il Pescarese e il Chietino entro il tardo pomeriggio-sera e il miglioramento proseguirà nel corso della giornata di sabato con ampie schiarite su gran parte del territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Da domani torneranno le gelate diffuse, specie nelle pianure e nelle valli interne durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie con valori che si manterranno ancora al disotto delle medie stagionali – precisa il comunicato. Un graduale aumento delle temperature è previsto nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web. Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali ma con possibili residui rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Mosso o molto mosso con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

