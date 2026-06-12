Previsioni AbruzzoMeteo: Residui annuvolamenti con venti settentrionali in rinforzo nelle prossime ore ma in miglioramento entro la serata-nottata. Alta pressione in espansione verso l’Italia nel fine settimana e temperature in generale aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è in ulteriore miglioramento, tuttavia nelle prossime ore saranno presenti annuvolamenti su gran parte delle regioni centro-meridionali e sul versante adriatico, dove venti dai quadranti settentrionali continueranno a soffiare in maniera piuttosto sostenuta e le temperature subiranno un’ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi – Tuttavia, a partire da stasera e nel corso della giornata di sabato, i venti tenderanno progressivamente ad attenuarsi e un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana tornerà ad espandersi verso la nostra penisola, ad iniziare dalla Sardegna e dai settori tirrenici: di conseguenza, le temperature torneranno sensibilmente a salire dal pomeriggio-sera di sabato e soprattutto nella giornata di domenica, quando avremo condizioni generali di tempo stabile con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature che si riporteranno al di sopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Un temporaneo cedimento dell’alta pressione sembra probabile tra lunedì e martedì, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una nuova espansione dell’alta pressione verso l’Italia che, se confermata, favorirà un deciso aumento delle temperature su tutte le regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature, mentre residui annuvolamenti interesseranno il settore adriatico, tra il Pescarese e il Chietino in particolare – si apprende dalla nota stampa. La tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità, a partire dal pomeriggio-sera, e il miglioramento proseguirà poi nella giornata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. Sarà una giornata ancora ventilata, soprattutto sul versante adriatico, a causa dei venti dei quadranti settentrionali che continueranno ad interessare soprattutto la fascia costiera e collinare – Il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato nella giornata di sabato, con temperature in generale aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: In ulteriore diminuzione, specie nei valori minimi, ma da domani è previsto un nuovo progressivo aumento – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org