Previsioni AbruzzoMeteo: Sabato all’insegna del bel tempo e temperature in graduale aumento ma domenica è previsto un nuovo peggioramento a causa del transito di una perturbazione atlantica. Instabilità in aumento e probabili forti raffiche di vento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri anche se residui annuvolamenti riguarderanno il basso Adriatico e, localmente, il Vastese e le coste del Molise, specie al mattino, ma come anticipato nei precedenti aggiornamenti una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà la nostra penisola a partire da stasera e attraverserà le nostre regioni centrali nella giornata di domenica, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche caratterizzato soprattutto da venti in rinforzo, dapprima dai quadranti meridionali al mattino, successivamente nel pomeriggio i venti si disporranno dai quadranti settentrionali rinforzando: attese forti raffiche di vento lungo la fascia costiera e collinare della Romagna, delle Marche e, successivamente, anche sulla nostra regione con temperature in diminuzione, dopo un temporaneo aumento atteso nella mattinata di domenica – La perturbazione favorirà anche nuovi addensamenti, rovesci e possibili temporali, inizialmente sulle zone interne e, successivamente, entro il pomeriggio-sera di domenica, anche sul versante adriatico, con l’instabilità che continuerà a manifestarsi anche nella prima parte della giornata di lunedì, specie sul versante adriatico, mentre la tendenza successiva è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili residui annuvolamenti al mattino nel Vastese, in miglioramento nel corso della giornata – Un graduale aumento della nuvolosità è previsto dalla tarda serata-nottata e nel corso della mattinata di domenica con venti meridionali in rinforzo e temperature in temporaneo aumento, specie sul versante adriatico, mentre la nuvolosità tenderà ad intensificarsi sulle zone interne, in particolare sulla Marsica, nell’Aquilano e sull’Alto Sangro dove non si escludono precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della giornata è previsto un rapido peggioramento sul settore adriatico e sulle zone montuose, con rovesci e possibili temporali, accompagnati (attenzione) da un deciso rinforzo dei venti di Maestrale, specie sul versante adriatico: non si escludono raffiche superiori ai 50-70 Km/h. Venti che favoriranno un nuovo deciso aumento del moto ondoso – Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento le massime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domenica mattina è previsto un temporaneo aumento sul versante adriatico, mentre dal pomeriggio è attesa una nuova sensibile diminuzione, specie sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi sul versante adriatico – Da domani tenderanno a provenire inizialmente dai quadranti occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio i venti si disporranno dai quadranti settentrionali rinforzando: possibili forti raffiche lungo la fascia costiera, attenzione – Mare: Generalmente mosso o molto mosso con moto ondoso in temporanea attenuazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nuovo deciso aumento del moto ondoso nel pomeriggio di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

