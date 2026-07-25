Previsioni AbruzzoMeteo: Sabato con il bel tempo pressoché ovunque e temperature che torneranno a salire. Instabilità in aumento domenica a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica al centro-nord con elevata probabilità di temporali sulle Marche e sulle zone interne della nostra regione

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato e nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni centrali con temperature massime in graduale aumento, a causa della temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione che si espanderà verso le regioni centro-meridionali e garantirà una giornata all’insegna del bel tempo anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà la nostra penisola, in particolare le nostre regioni centro-settentrionali e determinerà un deciso aumento dell’instabilità con annuvolamenti, rovesci e temporali localmente di forte intensità al nord, sulla Toscana, sull’Umbria, sulle Marche e, localmente, sul Lazio e sulla nostra regione, in particolare sulle zone interne, anche se non si escludono fenomeni in sconfinamento verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di lunedì, specie al centro-sud, con annuvolamenti e possibili rovesci che riguarderanno le zone interne delle nostre regioni centrali, in particolare la nostra regione e il Molise, mentre successivamente gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una nuova probabile espansione di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale (anticiclone nord africano) su gran parte dell’Europa centro-occidentale, sul Mediterraneo occidentale e sulla nostra penisola, dove è previsto un generale aumento delle temperature che si porteranno nuovamente ben al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Tornerà, dunque, il caldo intenso su gran parte del continente europeo anche se, almeno inizialmente, l’aumento sarà più rilevante sull’Europa centro-occidentale, tuttavia il caldo intenso si manifesterà anche sulla nostra penisola, in particolare sulla Sardegna, al nord e sulle regioni tirreniche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno velature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le temperature, dopo il deciso calo avvenuto nella giornata di ieri, torneranno progressivamente ad aumentare, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Un graduale aumento della nuvolosità è previsto dalle prime ore della mattinata di domenica, ad iniziare dalle zone interne e montuose e la nuvolosità tenderà ad intensificarsi ulteriormente nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro, localmente nell’Aquilano, ma non si escludono fenomeni in estensione verso le zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, specie nel tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per quel che riguarda il peggioramento di domenica ci sarà un post a parte con maggiori dettagli.Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Venti: Deboli a regime di brezza al mattino, in rinforzo dai quadranti orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera nel pomeriggio – Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org