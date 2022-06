Previsioni AbruzzoMeteo: Sabato con tempo stabile ma con annuvolamenti, venti orientali in rinforzo, temperature in lieve calo, domenica situazione in ulteriore miglioramento con temperature in generale aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere protetta da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende soprattutto sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale, tuttavia sul bordo settentrionale ed orientale scorrono masse d’aria fresca che raggiungono direttamente i vicini Balcani e, marginalmente, le nostre regioni centro-meridionali dove, nelle prossime ore, i venti tenderanno temporaneamente ad intensificarsi lungo il settore adriatico, favorendo un lieve ma temporaneo calo delle temperature, in attesa di un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire da domenica, a causa dell’espansione del promontorio di alta pressione di matrice nord africana verso la nostra penisola – viene evidenziato sul sito web. Situazione, quest’ultima, che determinerà una fase di tempo stabile, prevalentemente soleggiata con temperature in progressivo aumento e con valori che, nel corso della prossima settimana, si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali, con afa in intensificazione lungo la fascia costiera e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino ma senza fenomeni di rilievo, mentre addensamenti consistenti potranno manifestarsi sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro nel pomeriggio-sera ma la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa – si apprende dal portale web ufficiale. Ventoso lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, tuttavia nella giornata di domenica è previsto un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà anche nei prossimi giorni.

Temperature: In lieve diminuzione, specie nei valori minimi – aggiunge la nota pubblicata. Da domenica le temperature subiranno un nuovo aumento –

Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa.

Mare: Generalmente mosso – recita il testo pubblicato online.

