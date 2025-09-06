Previsioni AbruzzoMeteo: Sarà un fine settimana con tempo stabile ma non mancheranno annuvolamenti nel pomeriggio di oggi sulle zone interne e nubi medio-alte e stratificate domenica. Attesa una nuova perturbazione atlantica tra martedì e mercoledì

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature che, rispetto ai giorni scorsi, sono sensibilmente aumentate anche se, nelle prossime ore e nella giornata di domenica, è previsto un lieve calo termico sul versante adriatico e non mancheranno annuvolamenti pomeridiani sulle zone collinari, interne e montuose delle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Nella giornata di domenica proseguirà il tempo stabile ma sul bordo orientale dell’alta pressione scorreranno masse d’aria fresca, dirette principalmente verso i vicini Balcani, che favoriranno il transito di nubi medio-alte e stratificate sulle nostre regioni centro-settentrionali e sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la prima del mese di Settembre, che attraverserà le regioni centro-settentrionali tra martedì e mercoledì e favorirà un probabile peggioramento sulle nostre regioni, in particolare sulle zone interne e montuose, ma i fenomeni potrebbero estendersi anche verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, localmente anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si escludono rovesci sparsi, perlopiù localizzati sui rilievi appenninici, ma la probabilità sarà piuttosto bassa e la nuvolosità tenderà ad attenuarsi in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di domenica il tempo risulterà ancora caratterizzato da condizioni di stabilità ma non mancheranno annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate provenienti dall’Europa centrale e dalle regioni settentrionali.Temperature: In lieve diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – Mare: Quasi calmo o poco mosso ma con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org