Previsioni AbruzzoMeteo: Schiarite nelle prossime ore ma nel pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico. Nuovo sistema nuvoloso in arrivo venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che, in questi ultimi giorni, hanno favorito diffusi fenomeni di instabilità al nord, annuvolamenti e piogge sparse anche sulle nostre regioni centrali dove, in queste ultime ore, è transitato un nuovo sistema nuvoloso che ha favorito rovesci sparsi soprattutto sul versante tirrenico e lungo la dorsale appenninica – si legge sul sito web ufficiale. Nelle prossime ore la nuvolosità tenderà ad attenuarsi e avanzeranno ampie schiarite ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione verso il settore adriatico, tuttavia lo scorrimento di correnti umide di origine atlantica in quota, potranno favorire lo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Un nuovo sistema nuvoloso proveniente dal Mediterraneo occidentale, inoltre, raggiungerà le regioni centro-meridionali stasera-notte e nelle prime ore della mattinata di venerdì e determinerà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche sul Lazio, sulla nostra regione e, soprattutto, sul Molise e sulla Puglia, dove sono attese precipitazioni sparse ma in attenuazione entro la serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Torna il bel tempo nella prima parte della giornata di sabato con ampie schiarite su tutte le regioni e temperature in graduale aumento, mentre dal pomeriggio la nuvolosità proveniente dal Mediterraneo occidentale raggiungerà nuovamente le nostre regioni centro-meridionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili deboli piogge, più probabili sulle zone collinari, interne e montuose, in attenuazione e in miglioramento nel corso della mattinata con schiarite via via sempre più ampie in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, dove saranno possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibili occasionali sconfinamenti fin verso le aree costiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nuvolosità e i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata e in nottata, tuttavia da stanotte è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi sul settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org