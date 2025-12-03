Previsioni AbruzzoMeteo: Schiarite nelle prossime ore ma si tratterà di una fase temporanea in attesa dell’avvicinamento di due perturbazioni giovedì e venerdì, la prima (giovedì) più intensa ma interesserà soprattutto il meridione

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di correnti atlantiche che, a partire dalle prossime ore, raggiungeranno dapprima il Mediterraneo occidentale per poi spingersi verso la Sardegna, le regioni nord-occidentali e le regioni nord-africane: l’arrivo di masse d’aria fredda di origine atlantica sulle regioni nord-africane favorirà la risalita di masse d’aria calda verso le nostre regioni ioniche dove andrà a confluire con masse d’aria fredda di origine atlantica in arrivo dal Mediterraneo occidentale e, di conseguenza, si formerà e si approfondirà un’area depressionaria che, dalle regioni ioniche, risalirà verso il medio-basso Adriatico e determinerà un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche su Calabria, Basilicata, Puglia nella giornata di giovedì. Il peggioramento si estenderà marginalmente anche verso il settore adriatico delle nostre regioni centrali, dove sono attese precipitazioni sparse, meno frequenti rispetto alle restanti regioni meridionali, con venti settentrionali in rinforzo, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Nella giornata di venerdì la seconda perturbazione atlantica in arrivo raggiungerà le nostre regioni peninsulari e riporterà condizioni di instabilità anche sul centro Italia con annuvolamenti, rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione dal settore tirrenico verso il settore adriatico, in attenuazione entro la giornata di sabato – riporta testualmente l’articolo online. Alla base dei dati attuali il fine settimana, (in particolare sabato), sarà ancora influenzato da condizioni di variabilità, venti moderati dai quadranti settentrionali e temperature in diminuzione, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Teramano e nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, dove non si escludono foschie dense e banchi di nebbia, in diradamento nel corso della mattinata – Dalla tarda mattinata è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, in estensione verso la Valle Peligna e, nel corso della giornata, verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino, ma non si prevedono fenomeni rilevanti – aggiunge la nota pubblicata. Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto nella giornata di giovedì con possibili precipitazioni tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e collinare – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

